Ведущий Дмитрий Крылов: "Тюмень провинцией уж точно не назовешь"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень – современный, красивый и комфортно обустроенный для жизни город. Об этом сказал автор и ведущий программы "Непутевые заметки" Дмитрий Крылов в сюжете о регионе, который показали на Первом канале 7 февраля.

Съемочная группа побывала в Тюмени и Тобольске. "Старинная сибирская столица похожа на лоскутное одеяло. Исторические архитектурные памятники стоят по соседству с современными арт-объектами. А музейные коллекции не отстают от московских и питерских. Тюмень провинцией уж точно не назовешь. Она многоликая: современная, купеческая, гастрономическая и курортная", – добавил Дмитрий Крылов.

В сюжете Дмитрий Крылов показал храмы, памятники Тюмени и театр. Заглянула съемочная группа и на тюменскую набережную.

Отдельного внимания удостоились термальные источники. "Забава плескаться в теплой воде здесь популярна. Наслаждаться водными процедурами можно и не выезжая в загородные парки. В городе есть территория практически морского отдыха – один из самых крупных аквапарков России. Здесь более 70 аттракционов, экстремальные горки, бассейн под открытым небом... По составу вода насыщена микроэлементами не беднее минеральных источников Франции, Италии, Германии и Чехии. Это не просто счастливое плескание в минералке, а процесс оздоровления", – рассказал Дмитрий Крылов.

Напоследок ведущий программы углубился в историю и рассказал зрителям о купеческой Тюмени.

"Меценаты строили на свои деньги учебные и лечебные заведения, театры, храмы, библиотеки и красивые особняки. В те времена в России насчитывалось 68 купцов первой гильдии, 30 из них были тюменцами. Легендарные имена Андрея Текутьева, Василия Жернакова, Прокопия Подаруева помнят в Тюмени и поныне", – поделился он.

Инна Пахомова