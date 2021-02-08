Три светофора отключат в Тюмени 8 февраля

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Три светофора отключат в Тюмени 8 февраля, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, обесточат объекты с 8 до 17 часов на перекрестках ул. П. Артамонова - ул. С. Карнацевича и ул. Суходольская - ул. П. Артамонова. А с 9 до 17 часов не будет работать светофор на перекрестке Червишевского тракта с ул. З. Космодемьянской.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.