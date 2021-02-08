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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени в жилом доме подожгли дверь квартиры

Происшествия, 10:10 08 февраля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Занесение открытого источника огня стало причиной пожара на ул. Газовиков в Тюмени 7 февраля.

Загорелась дверь однокомнатной квартиры на восьмом этаже восьмиэтажного жилого дома. Никто не пострадал.

"Огонь повредил входную дверь на площади 0,5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных жильцами", – сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , жилье , поджог

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