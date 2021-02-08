В Тюмени в жилом доме подожгли дверь квартиры
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Занесение открытого источника огня стало причиной пожара на ул. Газовиков в Тюмени 7 февраля.
Загорелась дверь однокомнатной квартиры на восьмом этаже восьмиэтажного жилого дома. Никто не пострадал.
"Огонь повредил входную дверь на площади 0,5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных жильцами", – сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Инна Пахомова