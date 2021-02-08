Тюменский медуниверситет на грант реализует проект по коммуникации с пациентами

| Фото: Тюменский ГМУ во ВКонтакте | Фото: Тюменский ГМУ во ВКонтакте

Грант в размере 119 тыс. евро получил Тюменский государственный медицинский университет в рамках реализации программы грантовой поддержки Европейского Союза "Erasmus+". Средства направят на разработку и внедрение дисциплины по пациентоориентированной коммуникации для студентов лечебного факультета, сообщает вуз.

Тюменский ГМУ одержал победу в направлении "Capacity building" - развитие потенциала вузов по теме "Воспитание врача 21 века: акцент на пациенториентированную коммуникацию".

На средства гранта на условиях софинансирования вуз, среди прочего, закупит оборудование, обустроит специальное помещение. Проект будет реализован за три года вместе с кафедрой психиатрии и наркологии, а также кафедрой филологических дисциплин.

"Будем тиражировать европейский опыт у себя в вузе в рамках пациенториентированной коммуникации. На кафедре психиатрии, например, будут формировать психологический портрет пациента, а с лингвистической стороны - как вести диалог и расставлять акценты. Участие вуза в программе позволит найти новых партнеров, реализовать европейский стандарт качества образования на двух кафедрах в виде факультативной дисциплины", - рассказал руководитель центра международного образования Тюменского ГМУ Алексей Ефанов.