Тюменские инспекторы ГИМС проверили рыбаков на Андреевском озере

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

48 мест массового выхода рыбаков на лед контролируют тюменские инспекторы ГИМС. Совместный рейд с сотрудниками рыбоохраны прошел на оз. Андреевском, сообщает МЧС по Тюменской области.

Инспекторы выявляли нарушителей, передвигающихся по льду на транспорте. Тех, кто ловит рыбу с помощью запрещенных орудий добычи. На снегоходах инспекторы объехали акваторию озера. И хотя рыбаков было много, все пришли на лед пешком и не нарушали закон.