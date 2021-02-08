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Тюменские инспекторы ГИМС проверили рыбаков на Андреевском озере

Общество, 15:12 08 февраля 2021

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

48 мест массового выхода рыбаков на лед контролируют тюменские инспекторы ГИМС. Совместный рейд с сотрудниками рыбоохраны прошел на оз. Андреевском, сообщает МЧС по Тюменской области.

Инспекторы выявляли нарушителей, передвигающихся по льду на транспорте. Тех, кто ловит рыбу с помощью запрещенных орудий добычи. На снегоходах инспекторы объехали акваторию озера. И хотя рыбаков было много, все пришли на лед пешком и не нарушали закон.

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# ГИМС , рейд , рыбаки

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