  • 8 февраля 20218.02.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Младенца весом чуть более килограмма выходили врачи из Тюмени

Общество, 13:26 08 февраля 2021

perinatal-center.pro

Новорожденного весом 1 кг 160 гр выходили врачи отделения реанимации новорожденных детского стационара ОКБ №2. Малыш родился ослабленным, врачи поставили ребенку недоношенность, срок – 29-30 недель, сообщает пресс-служба областной больницы №2.

Маму ребенка госпитализировали во взрослый стационар с болями в животе, а уже через несколько часов на свет появился малыш. В первые часы жизни он был доставлен в отделение реанимации новорожденных. Там ребенку оказали всю необходимую помощь для восстановления.

Сейчас малыш находится в отделении патологии новорожденных и получает лечение, которое позволит ему развиваться в соответствии с возрастом. Ребенок активно развивается благодаря интенсивной терапии и наблюдению врачей.

Неонатальная реанимация ОКБ №2 оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь детям со всего региона. Это единственное отделение в области, куда поступают новорожденные для хирургической коррекции врожденных пороков развития желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы и с прочими заболеваниями, требующими оперативного лечения. В 2020 году стационарную помощь в отделении получили 1 тыс. 552 ребенка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# высокотехнологичная медпомощь , неонаталогия , новорожденные , ОКБ №2

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:50 08.02.2021В Тюмени на мегагрант создают лабораторию биологической безопасности человека, животных и растений
14:39 08.02.2021В Тюмени разыграют билеты на фестиваль корейского кино
14:31 08.02.2021Ишимские врачи напомнили самые частые причины ожогов у малышей
14:20 08.02.2021Нарушение при распределении рекламных конструкций выявило тюменское УФАС