Младенца весом чуть более килограмма выходили врачи из Тюмени

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Новорожденного весом 1 кг 160 гр выходили врачи отделения реанимации новорожденных детского стационара ОКБ №2. Малыш родился ослабленным, врачи поставили ребенку недоношенность, срок – 29-30 недель, сообщает пресс-служба областной больницы №2.

Маму ребенка госпитализировали во взрослый стационар с болями в животе, а уже через несколько часов на свет появился малыш. В первые часы жизни он был доставлен в отделение реанимации новорожденных. Там ребенку оказали всю необходимую помощь для восстановления.

Сейчас малыш находится в отделении патологии новорожденных и получает лечение, которое позволит ему развиваться в соответствии с возрастом. Ребенок активно развивается благодаря интенсивной терапии и наблюдению врачей.

Неонатальная реанимация ОКБ №2 оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь детям со всего региона. Это единственное отделение в области, куда поступают новорожденные для хирургической коррекции врожденных пороков развития желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы и с прочими заболеваниями, требующими оперативного лечения. В 2020 году стационарную помощь в отделении получили 1 тыс. 552 ребенка.