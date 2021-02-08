Анатолий Карпов сыграл в шахматы с тюменскими гимназистами

| Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Депутат Госдумы РФ, координатор проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" в Уральском федеральном округе Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры в шахматы с пятиклассниками гимназии №1 в Тюмени. Об этом сообщает региональное отделение "Единой России".

В ходе игры Анатолий Карпов сделал несколько ходов против ребят, после чего игру продолжил гроссмейстер Роман Овечкин. На встрече со школьниками депутат рассказал о том, почему важно внедрять обучение детей игре в шахматы.

"Через шахматы легче дать понимание жизненных процессов и знаний. Шахматы развивают логику, тренируют память, учат принимать решения, защищать их и отстаивать. Эти умения в будущем пригодятся в любой профессии", — рассказал Анатолий Карпов.

Ответил депутат и на вопросы ребят. Больше всего школьников интересовала спортивная карьера прославленного шахматиста. Анатолий Карпов рассказал о своих лучших матчах, самых сложных соперниках и преодолении волнения во время турниров.

Также он встретился с учителями гимназии, которые будут готовить педагогов для обучения шахматам в селах. А многодетной семье Малецких подарил шахматный стол.