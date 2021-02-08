  • 8 февраля 20218.02.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

День молодого избирателя в Тюменской области в 2021 году пройдет 16 мая

Общество, 17:23 08 февраля 2021

ЦИК России

Всероссийский день молодого избирателя в Тюменской области в 2021 году пройдет 16 мая.

На очередном заседании областной избирательной комиссии рассмотрена и одобрена его программа.

Традиционно в Тюменской области День молодого избирателя проводился в третье воскресенье февраля каждого года. Однако, сообщается на сайте облизбиркома, в год проведения федеральных выборов такой день проводится в сроки, установленные распоряжением председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Избирательная комиссия напоминает, что в сентябре 2021 года планируется проведение выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. В этот же день пройдут выборы депутатов Тюменской областной думы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , избиратели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:36 08.02.2021Творческие проекты тюменских НКО могут получить грант от Российского фонда культуры
18:27 08.02.2021В Тюменской области пройдут 70 мероприятий к Году науки и технологий
18:07 08.02.2021В Тюменской области создадут логотип и слоган предстоящих выборов 2021 года
17:40 08.02.2021Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года