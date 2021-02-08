День молодого избирателя в Тюменской области в 2021 году пройдет 16 мая

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Всероссийский день молодого избирателя в Тюменской области в 2021 году пройдет 16 мая.

На очередном заседании областной избирательной комиссии рассмотрена и одобрена его программа.

Традиционно в Тюменской области День молодого избирателя проводился в третье воскресенье февраля каждого года. Однако, сообщается на сайте облизбиркома, в год проведения федеральных выборов такой день проводится в сроки, установленные распоряжением председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Избирательная комиссия напоминает, что в сентябре 2021 года планируется проведение выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. В этот же день пройдут выборы депутатов Тюменской областной думы.