Тюменская область выделила 210 млн рублей на дополнительные меры по содействию занятости

кадровый центр "Работа России" Тюмень кадровый центр "Работа России" Тюмень

210 миллионов рублей выделили из бюджета Тюменской области на реализацию программы содействия занятости в 2021 году.

Как рассказал губернатор Александр Моор на встрече с полпредом президента в УФО Владимиром Якушевым, по прогнозам, безработица будет уменьшаться, но более медленными темпами, чем в прошлом году.

В настоящее время предложение рабочих мест на рынке труда Тюменской области превышает спрос на них: на 20 тыс. безработных приходится около 28 тыс. вакансий.