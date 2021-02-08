Тюменская область выделила 210 млн рублей на дополнительные меры по содействию занятости
кадровый центр "Работа России" Тюмень
210 миллионов рублей выделили из бюджета Тюменской области на реализацию программы содействия занятости в 2021 году.
Как рассказал губернатор Александр Моор на встрече с полпредом президента в УФО Владимиром Якушевым, по прогнозам, безработица будет уменьшаться, но более медленными темпами, чем в прошлом году.
В настоящее время предложение рабочих мест на рынке труда Тюменской области превышает спрос на них: на 20 тыс. безработных приходится около 28 тыс. вакансий.