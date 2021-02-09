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В Тюмени пройдет мастер-класс по изготовлению гипсовых купидонов

Общество, 13:18 09 февраля 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Мастер-классы "В мастерской у скульптора" пройдут в историческом парке "Россия – моя история" с 10 по 14 февраля, сообщают организаторы.

Посетители познакомятся с искусством изготовления гипсовых фигурок, узнают о праздновании Дня святого Валентина и создадут ангела-купидона, которого можно будет подарить близкому человеку.

10 февраля занятие начнется в 16 часов. 11 февраля встреча запланирована на 15 часов. 12 и 13 февраля - в 16 часов. 14 февраля пройдут два мастер-класса, начало – в 14 и 16 часов.

Стоимость: 250 рублей. Запись по телефону: 68-11-11. Возрастное ограничение: 6+.

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# исторический парк «Россия - моя история» , скульптура

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