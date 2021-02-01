76 лет назад советские войска освободили Будапешт

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

13 февраля - памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские войска освободили Будапешт. Будапештская стратегическая наступательная операция продолжалась 108 дней.

Гитлеровское командование и салашисты создали в районе венгерской столицы мощные оборонительные рубежи, которые широкими полудугами прикрывали Будапешт с востока, упираясь флангами в Дунай. Город был подготовлен к длительной осаде. Гитлеровцы сосредоточили здесь основные силы группы армий "Юг" и части венгерских войск.

29 декабря 1944 года противнику были направлены ультиматумы командования 2-го и 3-го Украинских фронтов. Они были отвергнуты.

В ночь на 2 января 1945 года гитлеровское командование начало активные действия против советских войск на внешнем фронте окружения Будапешта. Почти месяц — до 26 января — советские солдаты отражали удары танков, стремившихся освободить окруженную в городе группировку.

11 февраля командующий немецкими войсками в Будапеште обергруппенфюрер СС Пфеффер-Вильденбрух отдал приказ прорываться на запад. В ту же ночь осажденные попытались с боем прорваться по Итальянскому бульвару (позже переименованному в бульвар Малиновского). Штабы двигались параллельно по подземному канализационному каналу. Многие были убиты еще при попытке вырваться с территории замка, немногим удалось выйти к окраинам города. Оставшиеся разрозненные группы к утру 13 февраля были уничтожены или пленены, в том числе и Пфеффер-Вильденбрух со штабом. Всего в боях в Будапеште в плен попали 133 тыс. человек, уничтожены 55 тыс. немецких солдат и офицеров.

Падение венгерской столицы, важнейшего узла сопротивления, явилось прелюдией к взятию Берлина. Заставив Гитлера перебросить в Венгрию с центрального участка Восточного фронта 37 дивизий, битва за Будапешт облегчила продвижение советских войск на главном направлении.

По материалам Российского военно-исторического общества