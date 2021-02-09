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В Юргинском районе в пришкольном интернате провели капитальный ремонт

Общество, 12:57 09 февраля 2021

Новости Юргинского района во ВКонтакте | Фото: Новости Юргинского района во ВКонтакте

Современные спальни, комната отдыха, спортивный зал с мягким покрытием и теннисный стол и настольный футбол появились в пришкольном интернате средней школы Юргинского после капитального ремонта. Из местного бюджета на него выделили более 3 млн 500 тыс. рублей. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор школы Тамара Братенкова.

Она отметила, что улучшились условия проживания и отдыха детей. Всего в интернате в течение учебной недели живут около 20 старшеклассников из близлежащих поселений, которые окончили основную школу по месту проживания и продолжили обучение в Юргинской средней школе.

"Дети довольны, говорят, что теперь живут как в хорошей гостинице. После ремонта глаз радует красивое фойе, новая мебель, современное оборудование", - сказала директор.

В пришкольном интернате дети занимаются в изостудии, кружке роботехники, посещают обычный спортивный зал и с мягким покрытием для занятий греко-римской борьбой.

Инна Кондрашкина

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# капитальный ремонт , школа , Юргинский район

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