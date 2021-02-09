В Тюменской области введут единую карту жителя в 2022 году

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Единую электронную карту жителя Тюменской области, интегрированную в российскую национальную платежную систему "Мир", жители смогут оформить в 2022 году, рассказал агентству "Тюменская линия" заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

Тюменцы смогут использовать свою единую карту, как привычное платежное средство. Кроме того, там зафиксируют номер полиса обязательного медицинского страхования. Картой можно будет рассчитываться за проезд в общественном транспорте.

"Наша задача - чтобы единая карта жителя Тюменской области сделала жизнь земляков более комфортной, облегчила получение целого ряда государственных и муниципальных услуг, заменив множество документов, которые сегодня люди вынуждены носить при себе", - отметил Владимир Сысоев. Для этого на карте сделают фотографию владельца с указанием его фамилии, имени, отчества и года рождения.

При разработке проекта по выпуску единой карты жителя Тюменской области в региональном правительстве изучили опыт других регионов России, в частности, Санкт-Петербурга.

"В дальнейшем планируется заключить соглашения с торговыми сетями и страховыми компаниями о том, чтобы предоставляемые ими различные бонусы и скидки можно было привязать к единой карте жителя Тюменской области", - рассказал Владимир Сысоев.

Региональное правительство уже утвердило все нормативные документы, необходимые для выпуска единой карты жителя Тюменской области. С национальной системой платежных карт "Мир" заключено соответствующее соглашение. В апреле и мае проведут конкурс среди банков на участие в проекте.

"Важно, что проект реализуется без использования бюджетных средств", - подчеркнул заместитель губернатора. В 2022 году планируется совместно с банками выпустить не менее 70 тыс. единых карт жителя Тюменской области.

Евгений Бабенко