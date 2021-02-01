О профессиях будущего узнают школьники на вебинаре в Тюмени

| Фото: Детский технопарк "Кванториум" в Тобольске | Фото: Детский технопарк "Кванториум" в Тобольске

Интерактивный вебинар "Первая профессия для школьника" пройдет в "Точке кипения – Тюмень" 10 февраля.

Спикером встречи станет руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Антон Яркин. Она расскажет о популярных и востребованных профессиях, об исчезающих и профессиях будущего.

Ребята узнают формулу идеальной профессии "хочу-могу-надо" и освоят пять шагов к выбору будущей специальности. Спикер поделится ссылками на полезные сайты и платформы, расскажет о том, где бесплатно и быстро получить новые навыки и первый опыт работы.

Вебинар начнется в 14 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.