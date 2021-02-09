В День влюбленных тюменцы получат подарки от Dipol FM

| Фото: Dipol FM | 105,6 fm (Тюмень) во ВКонтакте | Фото: Dipol FM | 105,6 fm (Тюмень) во ВКонтакте

Золотое кольцо, полет на воздушном шаре и другие подарки могут выиграть влюбленные на вечернике от радио Dipol FM на катке "Звездный полюс" в Тюмени 14 февраля.

Принять участие в розыгрыше могут только пары – для этого им нужно получить порядковый номер у организаторов. Также призы получат все, кто разместит историю своей любви у себя на страницах в соцсетях с хэштегами #dipolfm или #дипольфм.

Начало мероприятия в 14 часов. Подробности – в группе радиостанции в соцсетях.