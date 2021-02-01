Истории жителей Тюмени о городе разместят в социальных сетях

| Фото: из сообщества ДК "Орфей" во ВКонтакте | Фото: из сообщества ДК "Орфей" во ВКонтакте

Флешмоб "Покажи свою Тюмень" запустил в социальных сетях ДК "Орфей".

Публиковать видео с рассказами о любимом уголке областной столице в сообществе дома культуры во ВКонтакте будут каждую пятницу. Пока там размещено одно небольшое видео о самом "Орфее". Акция приурочена к 435-летию города, дату будут отмечать летом 2021 года.

Присоединится к флешмобу приглашают всех желающих. Поделиться своими рассказами можно, присылав их в письме с хэштегом #мояТюмень на электронную почту: orfei-mms@yandex.ru.