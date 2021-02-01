Проекты ТюмГМУ получили награды конкурса "Эстафета вузовской науки"

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Первое и второе место заняли проекты Тюменского медицинского университета на общероссийском научно-практическом конкурсе "Эстафета вузовской науки". Награды вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Международном медицинском форуме "Вузовская наука. Инновации", который открылся в Москве в Сеченовском университете, сообщает Тюменский ГМУ.

Первое место занял проект Тюменского ГМУ "Исследование агонистов аденозиновых рецепторов как нового класса противосудорожных препаратов", второе место присуждено проекту "Разработка модульного программно-аппаратного комплекса для записи, анализа и обработки биоэлектрических сигналов". Их представила доцент кафедры фармакологии Тюменского ГМУ Мария Хлёсткина, проекты реализованы под руководством заведующей кафедрой фармакологии вуза, доктора медицинских наук, профессора Галины Суфиановой.

В финал конкурс вышли 57 победителей по 19 направлениям науки, которые представляли 25 вузов из девяти регионов России. Тюменский ГМУ подавал заявки по 22 научным платформам.

Тюменский ГМУ принял участие в выставке медицинских вузов России, которая проходила в онлайн-формате. На электронном стенде представлены основные направления деятельности университета, значимые достижения, печатные, фото и видео-материалы. Желающие могли совершить виртуальную экскурсию по учебному учреждению.