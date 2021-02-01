Тюменцы могут выиграть билеты на предпоказ "Конька-горбунка"

| Фото: скриншот из трейлера к фильму "Конек-горбунок" | Фото: скриншот из трейлера к фильму "Конек-горбунок"

Розыгрыш трех пар билетов на предпоказ фильма "Конек-горбунок" стартовал в аккаунте Visittyumen в Instagram.

Для этого нужно подписаться на профиль и поставить лайк посту о розыгрыше. В нем указаны шесть фактов о сказке "Конек-горбунок", нужно выбрать правдивые и указать в комментарии. Среди предположений: место рождения автора сказки, города, где установлены памятники писателю и его героям, сказочные умения Конька-горбунка и другие.

Итоги подведут с помощью генератора случайных чисел 12 февраля.

Евгения Шевцова