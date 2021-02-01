ФК "Тюмень" уступил на сочинском сборе красноярскому "Енисею"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" завершили соревновательную программу сочинского сбора матчем против красноярского "Енисея", сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты из ФНЛ смогли одержать победу - 2:1. Большая часть игры прошла под дождем. Обе команды много атаковали и вполне могли забить еще до перерыва. В частности, у "Тюмени" хороший момент не использовал Михаил Бирюков.

Во втором тайме команду ФНЛ несколько раз со штрафных мог огорчить Георгий Маргиев. Классный момент был у Дмитрия Садова, чей удар блокировал экс-футболист "Тюмени" Константин Гарбуз.

Красноярцы на 47 минуте открыли счет, отличился Михаил Комков. На 79 минуте Александр Ломакин отправил еще один мяч в ворота Максима Едапина. Тюменцы сократили отставание с пенальти, который для команды заработал Антон Бочаров. Садов был точен.