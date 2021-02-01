Потерпевший по делу о клевете ветеран Игнат Артёменко приписал себе два года, чтобы попасть на фронт

| Фото: Мария Согрина, sledcom.ru | Фото: Мария Согрина, sledcom.ru

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко поневоле оказался в центре скандала после того, как блогер Алексей Навальный оскорбил его и других участников видеоролика RT, посвященного предстоящему голосованию по поправкам к Конституции. Позднее некоторые сторонники несистемной оппозиции усомнились в том, что Игнат Артёменко, которому 94 года, вообще был партизаном и принимал участие в Великой Отечественной войне. Вот его история.

Игнат Артёменко родился в 1928 году Белоруссии, в селе Виляховка Могилёвской области. Его боевая биография началась в годы фашистской оккупации, в подполье и партизанском отряде. Родственники ветерана рассказали, что в 1942 году партизаны попросили юношу передать в отряд оружие, собранное на местах боев в окрестностях деревни. Кто-то из односельчан выдал Артёменко фашистам, и юного подпольщика отправили в тюрьму. По дороге он бежал и скрыться в лесу. В дальнейшем Игнат Артёменко не раз выполнял боевые задания партизанского командования.

В составе 810-го партизанского полка Игнат Артёменко участвовал в освобождении от фашистских захватчиков своей родной Могилёвской области. Партизаны сражались в тесном взаимодействии с регулярными войсками Красной армии, а затем вливались в нее.

vz.ru - фото: Национальный архив Республики Беларусь vz.ru - фото: Национальный архив Республики Беларусь

Игнат Артёменко переболел тифом и в 1944 году был призван в армию. Для этого он приписал себе два года возраста. Воевал в пехоте, в разведке. В апреле 1945 года, при форсировании Одера, вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу.

В армии ветеран прослужил 39 лет. В отставку он вышел в 1982 году в звании инженера-полковника. Игнат Сергеевич Артёменко удостоен медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и ордена Отечественной войны II степени.

vz.ru - фото: Национальный архив Республики Беларусь vz.ru - фото: Национальный архив Республики Беларусь

Напомним, в отношении Навального было возбужденно уголовное дело за клевету в адрес ветерана. На заседании суда блогер продолжил оскорблять Игната Артёменко. В результате самочувствие 94-летнего ветерана резко ухудшилось, ему потребовалась срочная медицинская помощь.