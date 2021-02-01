В Тюменской области 1,5 тысячи компаний работают в системе "Честный знак"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Около 1 тыс. 570 компаний, работающих с маркировкой одежды в системе "Честный знак", действуют в Тюменской области. Среди них - производители, импортеры, оптовики и магазины, сообщает Центр развития перспективных технологий.

Маркировка товаров легкой промышленности началась 1 января 2021 года.

"Число участников оборота товаров легкой промышленности в "Честном знаке" превысило 120 тысяч. Теперь их больше, чем работающих с маркированным табаком компаний – а таких почти 115 тысяч. Система маркировки показывает устойчивую работу, при том что рост количества участников оборота товаров легкой промышленности пришелся на последние недели перед запретом оборота немаркированной продукции. Функционал в этой отрасли схож с обувью, поэтому неудивительно, что почти 45 тысяч компаний работают и с легпромом, и с обувью. Мы благодарны всем участникам за совместную работу и продолжаем оказывать им всестороннюю поддержку", - отметила заместитель гендиректора "Оператор-ЦРПТ", оператор "Честного знака" Вера Волкова.

Количество проверок товаров легкой промышленности в приложении "Честный знак" достигло 1,6 млн, это сравнимо с шубами, маркировку которых начали в 2016 году. Обувь проверили 14,5 млн раз из более чем 32 млн сканирований.

Напомним, приложение "Честный знак" используется для проверки легальности товара, срока годности и других характеристик товара. С 1 января цифровые коды должны быть на пяти категориях товаров легкой промышленности. Среди них пальто, куртки, плащи, вязаные женские блузки, кожаная одежда, постельное и кухонное белье.