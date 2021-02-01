Школа в Упорово стала одной из лучших в России по итогам фестиваля "Футбол в школе"

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Школа в Упорово стала одной из лучших в России по итогам фестиваля "Футбол в школе" на 2020/2021 учебный год.

Фестиваль прошел в 51 субъекте РФ. Общее количество участников приблизилось к отметке в 177 тыс. человек.

Как сообщает Российский футбольный союз, для того, чтобы школы смогли провести мероприятия фестиваля в условиях ограничений, связанных с COVID-19, были предусмотрены новые категории мероприятий, адаптированные к ситуации в стране.

Педагоги, школьники и родители смогли выбрать мероприятия, исходя из своих желаний, возможностей и ситуации в конкретном регионе. Для девочек в программе было предусмотрено особое мероприятие "Мы в игре!", а для детей с ограниченными возможностями здоровья был предложен творческий конкурс и кулинарный баттл "Футбольный гурман".

Специалисты экспертного совета, проанализировав все поступившие отчеты, признали лучшей городской школой первого этапа фестиваля МБОУ СОШ № 5 им. лейтенанта Мурадяна из города Геленджик Краснодарского края. Педагоги школы организовали для учащихся все 12 конкурсов, в которых приняли участие более 1 тыс. 600 человек, 792 из которых - девочки.

Лучшей сельской школой стала МБОУ СОШ № 36 из небольшого села Ненокса Архангельской области. В 11 мероприятий фестиваля были вовлечены все ученики школы, в том числе все девочки и ребенок с ограниченными возможностями.

Оба победителя будут награждены футбольными мячами и спортивным инвентарем от РФС, а также футбольными воротами и специальными грамотами победителей.

Всероссийский фестиваль "Футбол в школе" является составной частью комплексного стратегического проекта РФС, элементами которого также являются урок физкультуры на основе футбола, направление обучения и поддержки педагогов, развитие внеурочной работы на базе школьных спортивных клубов и единая вертикаль школьных соревнований.