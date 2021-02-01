Тобольск участвует в проекте "Паспорт великого путешественника по малым городам"

Фото: администрация города Тобольска ВК Фото: администрация города Тобольска ВК

Тобольск принимает участвует в проекте "Паспорт великого путешественника по малым городам", который реализует российская Ассоциации малых туристских городов.

На официальном сайте Ассоциации - указаны адреса, где в городах-членах Ассоциации можно получить "Паспорт Великого путешественника" и поставить штамп, а также скачать бланк паспорта.

При наличии всех 14 штампов из всех городов путешественнику выдается памятный приз - серия сувенирных открыток, с видами городов Ассоциации малых туристских городов, выполненных по детским эскизам, созданных в рамках проекта "Маленький город глазами детей – местных жителей".