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Тобольск участвует в проекте "Паспорт великого путешественника по малым городам"

Общество, 14:01 13 февраля 2021

Фото: администрация города Тобольска ВК

Тобольск принимает участвует в проекте "Паспорт великого путешественника по малым городам", который реализует российская Ассоциации малых туристских городов.

На официальном сайте Ассоциации - указаны адреса, где в городах-членах Ассоциации можно получить "Паспорт Великого путешественника" и поставить штамп, а также скачать бланк паспорта.

При наличии всех 14 штампов из всех городов путешественнику выдается памятный приз - серия сувенирных открыток, с видами городов Ассоциации малых туристских городов, выполненных по детским эскизам, созданных в рамках проекта "Маленький город глазами детей – местных жителей".

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# малые города , Тобольск , туризм

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