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О семейной драме Льва Толстого тюменцы узнают в Доме Машарова

Общество, 08:23 12 февраля 2021

из сообщества музея "Дом Машарова" во ВКонтакте | Фото: из сообщества музея "Дом Машарова" во ВКонтакте

Лекция "Толстые. История любви" начнется в музее "Дом Машарова" в Тюмени 14 февраля в 17 часов, сообщают организаторы.

"Они прожили вместе почти полвека. Лев Николаевич Толстой и его жена Софья Андреевна – один из самых необычных союзов, в котором женщина была не только женой, но и литературным агентом. Какова заслуга супруги Толстого, и в чем причины семейной драмы, разгоревшейся на склоне жизни писателя, – обо всем этом вы узнаете на нашей встрече", – рассказали организаторы.

Лектор — выпускница филологического факультета ТюмГУ, сотрудник музея "Городская дума" Елена Панова-Богомолова.

Встреча пройдет в рамках работы литературного клуба "Особняк". Зарегистрироваться можно по ссылке.

Вход свободный. Количество мест ограничено.

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# Дом Машарова , история , лекция

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