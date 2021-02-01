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В Тюменской области волонтеры рассказывают о безопасности в интернете

Общество, 17:01 13 февраля 2021

Актив Нижнетавдинского района - Отдел молодежи во ВКонтакте | Фото: Актив Нижнетавдинского района - Отдел молодежи во ВКонтакте

60 информационных листовок об интернет безопасности раздали волонтеры отряда "72 регион" жителям Нижней Тавды на улицах и в торговых центрах села. Ребята рассказали односельчанам о том, как защититься от мошенников в интернете и предостерегли от совершения необдуманных действий в сети. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель отряда Елена Евстифеева.

"Мы присоединились к областной акции "Безопасный интернет". Сначала поиграли в настольную игру-ходилку "Кибер-трек". После добровольцы провели тематические классные часы в пятых-шестых классах. Волонтеры рассказали ребятам, почему нельзя злоупотреблять общим доступом к файлам, как уберечься от киберхулиганов и хищников и другие интернет-премудрости", - пояснила руководитель.

Она добавила, что волонтеров в районном центре знают и к их деятельности относятся с уважением. Ребята участвуют во всех начинаниях и часто выходят на улицы Нижней Тавды. Постоянно помогают по хозяйству пожилым людям.

По словам Елены Евстифеевой, в августе 2021 года волонтерскому отряду "72 регион" Центра дополнительного образования Нижнетавдинского района исполнится 15 лет.

Актив Нижнетавдинского района - Отдел молодежи во ВКонтакте | Фото: Актив Нижнетавдинского района - Отдел молодежи во ВКонтакте

Инна Кондрашкина

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# безопасный Интернет , волонтеры , Нижняя Тавда

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