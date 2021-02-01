Борисов: "Индекс промпроизводства в обрабатывающих отраслях УФО превысил общероссийские показатели"

| Фото: АО "Фармасинтез" | Фото: АО "Фармасинтез"

Индекс промпроизводства в обрабатывающих отраслях в УФО поддержал положительную динамику прежних лет, составив 105,6%. Это значительно выше аналогичного индекса в целом по России, сообщил заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов на заседании по развитию уральской промышленности, в котором приняли участие полпред и губернаторы УФО.

Наблюдается серьезное увеличение производства пластмассы в первичных формах (в 2,5 раза), а также рост еще по ряду позиций: производства лекарственных препаратов (на 42%) и медицинского оборудования, отдельных позиций электрооборудования и машин, пиломатериалов (на 8%), нефти, поступившей на первичную обработку(на 10%), и дизельного топливо (на 30%).

Полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев сказал, что регионы Уральского федерального округа в своих планах социально-экономического развития на 2021 год заложили рост индекса промышленного производства на уровне 102,4-102,8%.

На протяжении последних лет индекс промпроизводства Уральского федерального округа имел устойчивую положительную динамику роста, и в 2019 году составил 106,4% к 2018 году. По итогам 2020 года индекс промышленного производства УФО составил 97,7% и продемонстрировал большую стабильность по сравнению с общероссийскими (97,1%). Снижение во многом связано с падением добычи нефти и газа.

"При этом более резкого падения индекса удалось избежать благодаря мерам поддержки, которые были приняты как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это и определение системообразующих организаций, и их поддержка, и регуляторные послабления. Регионы, в свою очередь, балансировали: с одной стороны, ограничительные мероприятия, с другой - меры реальной помощи промышленной отрасли", - подчеркнул полпред.

По данным регионов, в 2020 году была оказана поддержка в форме налоговых льгот и прямых субсидий на сумму более 30 млрд рублей. Льготные кредиты и иные меры поддержки составили еще 1,5 млрд рублей.

Владимир Якушев обратил особое внимание на проблемы, которые необходимо решать.

Одной из основных полпред назвал износ основных фондов, который по стране составил в добывающей отрасли 58,4%, а в обрабатывающей 51,3%. По Уральскому федеральному округу эти значения хуже - 63,5% и 51,3% соответственно. Полпред подчеркнул, что регионы в пределах своих возможностей предусматривают меры поддержки и в том числе на модернизацию фондов.

Владимир Якушев также напомнил еще об одной проблеме и принимаемых мерах. Это вопрос введения минимальной доли закупки товаров и работ российского происхождения в рамках государственных и муниципальных заказов для создания преференций для отечественных производителей.

При выходе из пандемии и снятии ограничительных мер надо обратить особое внимание на уровень безработицы, который значительно вырос с 1 апреля 2020 года по 5 февраля 2021 года, добавил полпред главы государства.

"Занятость - это одно из важнейших направлений, по которому мы работаем, и с ноября получили хорошую динамику на уменьшение безработицы. Еще одна тема в зоне нашего внимания – это сокращенный рабочий день. На предприятиях промышленности работают 1 миллион 107 тысяч человек, 40 процентов при этом заняты не полный рабочий день. Это требует предметной проработки по каждому предприятию. Что касается перспектив развития, то мы в Уральском федеральном работаем единой сплоченной командой", - заявил Владимир Якушев.