Реконструкцию ялуторовской больницы завершат в сентябре 2021 года

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

В 1,5 раза - до 6 тыс. кв метров - увеличится площадь поликлиники Областной больницы №23 в Ялуторовске после окончания реконструкции. В учреждении установят новое оборудование и смогут принимать до 1,6 тыс. пациентов единовременно.

Строители выполнили работы по благоустройству территории, провели в здание отопление, заменили окна и проводку, достроили крышу.

"Сейчас проводим электромонтажные работы, монтирует вентиляцию. С 15 февраля начнем штукатурные работы", - рассказал главный инженер ОБ №23 Ялуторовска Николай Потоцкий.

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

В ходе реконструкции было проведено перепроектирование, новые аукционы. Стройка простаивала три месяца. Окончание работ намечено на конец сентября 2021 года, подрядчик намерен уложиться в более ранний срок.

Реконструкция здания финансируется из бюджета Тюменской области.