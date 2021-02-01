В Тюмени запустили систему сдерживания неприятных запахов сточных вод

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Специалисты Тюменского водоканала запустили в эксплуатацию герметичную систему накопления мусора, чтобы удержать неприятные запахи на сооружениях очистки сточных вод, сообщает пресс-служба компании.

Там пояснили, что в цехе решеток мусор удерживается, осушается и направляется в герметичный бункер, откуда по мере накопления вывозится на утилизацию. Вся система автоматизирована и отображается на мониторе пульта управления решетками. За неделю решетки собирают около 20 тонн мусора, который тюменцы сбрасывают в систему водоотведения, хотя этого делать нельзя.

"Реконструкция очистных сооружений Тюменским водоканалом ведется комплексно. Ее реализация нацелена на улучшение очистки стоков до нормативов качества водных объектов рыбохозяйственного назначения и снижение выбросов неприятных запахов в атмосферу, а в целом - на повышение экологической безопасности региона", - подчеркнул начальник цеха очистки сточных вод "Росводоканал Тюмень" Евгений Пугачев.

Реконструкция очистных сооружений началась в 2018 году. На сегодняшний день накрыта камера приемного отделения. Реконструированы и оснащены устройствами для предотвращения запахов сооружения решеток, песколовки, цех механического обезвоживания осадка. Проведена реконструкция двух первичных отстойников, весной они также будут оснащены специальными укрытиями, начнется реконструкция еще двух отстойников. Работы по модернизации и увеличению пропускной способности сооружений очистки сточных вод продлятся до 2023 года.