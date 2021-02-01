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В Тюменской области врачам Медицинского города помогает робот с хорошим почерком

Общество, 12:52 11 февраля 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Робот-помощник, который переводит голосовую информацию в текстовый формат и позволяет специалистам быстрее заполнять необходимые документы, появился у врачей Медицинского города в Тюмени с начала 2021 года, сообщает пресс-служба учреждения.

Комплекс использует технологию распознавания естественной слитной русской речи, и помогает специалистам в заполнении рентгенологических протоколов - МРТ, КТ-исследований. В морфологическом центре Медицинского города новый комплекс используют для подготовки заключений гистологических исследований, протоколов вскрытий.

В общей сложности в медицинском учреждении установлено 13 точек доступа программы голосового ввода информации: шесть - в рентгенологическом отделении и семь - в патологоанатомическом бюро. В морфоцентре работе с программой обучились 10 специалистов, теперь каждый из них ежедневно от 10 до 20 документов заполняют с участием автоматического помощника.

По мнению патологоанатома, заведующего отделением онкоморфологии и высокотехнологичных методов исследований патолого-анатомического бюро Алексея Симонова, программа проста, удобна и эффективна.

"Безусловно, в набранном автоматически тексте могут встречаться некоторые ошибки, например, неправильные окончания в словах, - рассказал он. - Это, кстати, ещё и от дикции оператора зависит. Медицинские же термины, наоборот, голосовой комплекс отлично распознаёт".

Как утверждают разработчики программного обеспечения, голосовое заполнение медицинской документации позволяет медикам экономить более 20% времени, отводимого на бумажную работу. Кроме того, современный голосовой интерфейс существенно повышает качество заполнения медицинской документации и улучшает эргономику рабочих мест. Он помогает нецифровым специалистам преодолеть сложности в освоении компьютерной техники, а цифровые специалисты подчеркивают его технологичность.

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# Медицинский город , цифровизация

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