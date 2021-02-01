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Путешественники по Тюменской области везут домой уникальные съедобные сувениры

Общество, 13:05 11 февраля 2021

со страницы Visit Tyumen в Instagram | Фото: со страницы Visit Tyumen в Instagram

Варенье из сосновых шишек и кедровых орехов, конфеты фабрики "Квартет", кедровые орехи в шоколадной глазури и в сосновом сиропе, шишки в мармеладе и мармелад из сиропа сосновой шишки можно привезти из путешествия по Тюменской области своим близким.

Перечень опубликовало Агентство туризма и продвижения Тюменской области на странице Visit Tyumen в Instagram.

Гостям региона предлагают обратить внимание и на муксун холодного копчения, стерлядь горячего копчения, вяленую пелядь и щуку.

Замыкают список колбасы из оленины, паштет из медвежатины, чипсы из оленины, сибирские пельмени.

В Агентстве туризма и продвижения Тюменской области также перечислили торговые точки, где можно купить съедобные сувениры. Это "Сибирский кедр", "Легенды Сибири", "Таежные сладости", "Добыча", "Квартет", "Золотая рыбка Сибири", "ДикоЕд", Михайловский рынок, Алебашевский BAZAR, пельменная "Три богатыря", "Штолле".

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# гастрономия , сувениры , туризм

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