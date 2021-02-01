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Онлайн-телевидение музея Победы покажет познавательные программы и сюжеты

Общество, 17:08 11 февраля 2021

сайт Музея Победы | Фото: сайт Музея Победы

Жители Тюменской области могут стать зрителями онлайн-телевидения музея Победы. Трансляции стартовали 10 февраля, сообщает Министерство культуры.

Ежедневно для всех желающих будут транслироваться познавательные программы и интересные сюжеты в рамках десятков рубрик. Эксперты и ученые прочитают зрителям видеолекции в рубрике "История в деталях", "Люди и судьбы" расскажут о героях прошлого, а "День в истории" – о памятных датах.

Из цикла программ "Музей Победы. Закулисье" зрители узнают, как делаются выставки, чем занимаются хранители, реставраторы и инженерные службы. А несколько специальных серий расскажут об уникальных экспонатах из фондов музея.

Кроме того, онлайн-кинотеатр покажет лучшие фильмы о войне, снятые советскими киностудиями, а на самых младших зрителей будет ориентирована передача "Мастерская Победы".

Среди первых программ онлайн-телевидения – серия сюжетов, посвященная Дню российской дипломатии, рассказы о юных героях – Вале Котике и Зине Портновой, пистолетах – нагане и ТТ, диорамах музея, уникальных автомобилях и многое другое.

Посмотреть онлайн-ТВ можно на сайте музея Победы по ссылке.

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# музей Победы , онлайн , телевидение

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