Для тобольских предпринимателей пройдет интенсив по развитию бизнеса

| Фото: «ЗапСибНефтехим» во ВКонтакте | Фото: «ЗапСибНефтехим» во ВКонтакте

Образовательный интенсив по развитию бизнеса пройдет в Тобольске 13 и 14 февраля, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

Принять участие в мероприятии могут представители малого и среднего предпринимательства, НКО из Тобольска и Тобольского района, проекты которых направлены на улучшение качества жизни, развитие городской среды, создание рабочих мест для социально незащищенных групп, из сферы образования, здравоохранения, оказания социальных услуг, культуры, туризма, экологии.

Участников ждут лекции, индивидуальная работа с федеральными экспертами, знакомство с новыми инструментами в сфере маркетинга.

По результатам интенсива предприниматели смогут расширить бизнес и увеличить продажи, создать новые продукты и услуги, найти новые ниши и изучить новые подходы для развития бизнеса.

Количество мест ограничено. Участники набираются на конкурсной основе.