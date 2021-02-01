Депутаты рекомендовали больше времени уделять профориентации будущих педагогов

| Фото: Департамент образования и науки Тюменской области ВКонтакте | Фото: Департамент образования и науки Тюменской области ВКонтакте

Уделять больше внимания профориентационной работе с будущими педагогами призвал региональный департамент образования и науки депутат Тюменской областной думы Юрий Конев на заседании регионального парламента 11 февраля.

Он напомнил о важной роли школьного учителя в жизни каждого ребенка. Насколько педагог сам подготовлен и знает своих учеников, на что способны его ученики, сможет ли воспитать любовь у детей к своей местности и родине, - от этого многое зависит, подчеркнул Конев. По его словам, региональный набор во всех социальных отраслях Тюменской области слабоват. В пример он привел данные по учителям региона, 35% из которых приехали из Курганской области.

Депутат сообщил, что раньше, имея два самостоятельных педвуза, область всегда обеспечивала себя кадрами. "Я выступал против того, чтобы присоединить к ТюмГУ педагогические учебные заведения, и министру писал, и здесь выступал. Педагогические учебные заведения и психологически, и фактически готовят выпускников к работе в школе, учебные программы и планы в них отличаются от университетских", - заявил Юрий Конев.

Он подчеркнул, что не против того, чтобы люди из других территорий переезжали в Тюменскую область и работали здесь, но призвал всех задуматься над ситуацией. Департаменту образования стоит, по мнению парламентария, больше внимания уделить подготовке будущих учителей и взять за пример агроклассы как хорошую форму профориентации.

Напомним, численность работников сферы дополнительного образования Тюменской области составляет 5,8 тыс. человек, в том числе 2,8 тыс. педагогов. В отрасли физической культуры и спорта работают 4,9 тыс. человек, в том числе более 57% имеют высшее специальное образование, - 19% среднее специальное образование.

В общеобразовательных организациях Тюменской области трудятся 12 тыс. 290 педагогических работников, из них 10 тыс. 325 человек (84%) - с высшим образованием, 7 тыс. 696 человек (65%) - с квалификационными категориями.

Дарья Казакова