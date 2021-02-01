Тюменцев приглашают сняться в видеоролике для конкурса "Мы"

комитет по делам национальностей Тюменской области комитет по делам национальностей Тюменской области

Актеров для участия в съемках проморолика к конкурсу национальных видеороликов "Мы" приглашает кинофестиваль "Ноль плюс".

Необходимы мужчины и женщины в возрасте 45-55 лет, представители разных национальностей. Создателям видеороликам и актерам предстоит отразить колорит народов и культурное многообразие России.

Подробности - в группе кинофестиваля "Ноль плюс" в соцсети.