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Тюменцев приглашают сняться в видеоролике для конкурса "Мы"

Общество, 18:23 11 февраля 2021

комитет по делам национальностей Тюменской области

Актеров для участия в съемках проморолика к конкурсу национальных видеороликов "Мы" приглашает кинофестиваль "Ноль плюс".

Необходимы мужчины и женщины в возрасте 45-55 лет, представители разных национальностей. Создателям видеороликам и актерам предстоит отразить колорит народов и культурное многообразие России.

Подробности - в группе кинофестиваля "Ноль плюс" в соцсети.

комитет по делам национальностей Тюменской области

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# кинофестиваль Ноль плюс

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