Тюменские пловцы устроят заплыв с гирями на поясе

| Фото: из сообщества центра "АквАйСпорт - Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества центра "АквАйСпорт - Тюмень" во ВКонтакте

Рекорд России по заплыву с утяжелениями планируют установить тюменские пловцы. В конце марта они устроят суточный заплыв с прикрепленными на поясах 16-килограммовыми гирями.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт - Тюмень" Андрей Агарков, спортсмены уже тренируются по средам в бассейне "Колос". Участие в установлении рекорда примут 15 человек.

"Где-то четыре-пять лет назад увлеклись этим. Начали заниматься, отрабатывали технологию и технику безопасности. Ездили по стране, показывали, что умеем, люди удивлялись. Теперь решили заявиться на рекорд. Мы уже придумали название "Пудовый заплыв"", – добавил Алексей Агарков.

Инна Пахомова