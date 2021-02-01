Жители Тюменской области могут проголосовать за объекты благоустройства на общероссийской платформе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-платформу, где каждый сможет проголосовать за интересующий объект благоустройства на 2022 год, запустят в России. Сделать выбор могут граждане от 14 лет. Регистрация на портале максимально проста, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

"Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона", - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

При необходимости волонтеры помогут проголосовать тем, у кого возникнут какие-то сложности. Точки для голосования будут размещены в МФЦ, торговых центрах, общественных местах и объектах культуры.

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Пока идет наполнение онлайн-платформы перечнем объектов благоустройства в муниципалитетах.

"Мы хотим сделать так, чтобы можно было выбирать объекты в каждом регионе, чтобы была единая база знаний, и чтобы каждый год в каждом городе, где происходит такое голосование, архив накапливался, и можно было посмотреть, что было сделано, что будет сделано и как идет процесс", - рассказал генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.