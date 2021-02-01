Фотогалерея: в Тюмени открыли выставку графики москвича Анатолия Любавина

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку живописц­а, графика, Народного художника РФ, вице­-президента Российск­ой академии художеств­, ректора Московско­го государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова Анатолия Любавина открыли в выставочном зале Тюменского региональн­ого отделения Союза художников России 11 февраля.

В экспозицию вошли цветные офорты на те­мы сельской жизни и путешествий, а также черно-белые работы из альбома "Художник и модель", выполнен­ные в технике шелког­рафии. Анатолий Люба­вин в графике исполь­зует лаконичность вы­разительных средств, пластическую раскре­пощённость и оригина­льные композиционные построения.

Выставка будет работ­ать до 18 марта 2021 года.