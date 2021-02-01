Фотогалерея: в Тюмени открыли выставку графики москвича Анатолия Любавина
Выставку живописца, графика, Народного художника РФ, вице-президента Российской академии художеств, ректора Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова Анатолия Любавина открыли в выставочном зале Тюменского регионального отделения Союза художников России 11 февраля.
В экспозицию вошли цветные офорты на темы сельской жизни и путешествий, а также черно-белые работы из альбома "Художник и модель", выполненные в технике шелкографии. Анатолий Любавин в графике использует лаконичность выразительных средств, пластическую раскрепощённость и оригинальные композиционные построения.
Выставка будет работать до 18 марта 2021 года.