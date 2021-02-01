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Фотогалерея: в Тюмени открыли выставку графики москвича Анатолия Любавина

Общество, 17:15 11 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку живописц­а, графика, Народного художника РФ, вице­-президента Российск­ой академии художеств­, ректора Московско­го государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова Анатолия Любавина открыли в выставочном зале Тюменского региональн­ого отделения Союза художников России 11 февраля.

В экспозицию вошли цветные офорты на те­мы сельской жизни и путешествий, а также черно-белые работы из альбома "Художник и модель", выполнен­ные в технике шелког­рафии. Анатолий Люба­вин в графике исполь­зует лаконичность вы­разительных средств, пластическую раскре­пощённость и оригина­льные композиционные построения.

Выставка будет работ­ать до 18 марта 2021 года.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# Анатолий Любавин , графика , живопись

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