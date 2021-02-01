Спектакль о поисках женского счастья представят в Тюмени

| Фото: Театральная мастерская "Будильник" | Фото: Театральная мастерская "Будильник"

Фривольную притчу о поисках женского счастья "Иностранка" по одноименному рассказу Сергея Довлатова представит Театральная мастерская "Будильник" 27 февраля.

Грант на постановку – 200 тыс. рублей - коллектив получил по итогам конкурсного отбора регионального департамента культуры осенью 2020 г. в рамках нацпроекта "Культура".

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" режиссер Анастасия Егорова, для нее это первая работа с взрослым составом актеров. До этого она вела проекты для детей 6-9 лет. Выбор произведения для нового спектакля не случаен, творчество Довлатова они полюбила еще в школе.

"Могу перечитывать его рассказы раз в пару лет, каждый раз по-новому воспринимаю. У него достаточно простой слог, знакомые жизненные персонажи, близкие и узнаваемые читателю, но за этой простотой всегда кроется глубина. Автор всегда идет вперед в своих исследованиях человеческих отношениях", - говорит режиссер.

По словам Анастасии Егоровой, именно это исследование человеческих отношений хорошо представлено в "Иностранке".

Молодой режиссер озадачилась: "Сначала прочитал - смешно и грустно, но начинаешь копать – от чего грустно? Почему 13 глав? Почему героиню зовут Маруся? Почему ее судьбу автор сравнивает с судьбой страны? И находится Маруся для нас - и Мария Магдалина, и Дева Мария. Кто первичней: женщина или мужчина? Это женщина рождает мужчину, создавая ему уют, заботу и любовь? Или мужчина - автор женщины, благодаря которому раскрывается истинное женское начало".

В спектакле "Иностранка" у тюменского режиссера нет главной героини. Она уверена, что персонаж Довлатова – Маруся - кроется в каждой женщине. Поэтому сразу несколько девушек на сцене будут играть в спектакле-поиске женского счастья.

"Каждый режиссер, работая над одним и тем же произведением, поставит его по-разному. Потому что у каждого разное прочтение, разные задачи и посылы, которые хочется сказать зрителю. Но мы при этом и не пошли вразрез Довлатову", - замечает Анастасия Егорова.

Премьера "Иностранки" пройдет в Театральной мастерской "Будильник" (ул. Монтажников, 61) 27 февраля в 20 часов, 28 февраля в 18 часов.

Возрастное ограничение 12+.

Анжела Лебедева