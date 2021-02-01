В Тюмени открыт прием заявок на экстремальный забег

организаторов "Стального характера" организаторов "Стального характера"

Экстремальный забег "Стальной характер" пройдет на территории базы отдыха "Кулига-парк" 6 марта. В нем примут участие около 1 тыс. 500 человек жителей Тюмени, области и регионов УФО, сообщают организаторы.

"В соответствии с постановлением правительства Тюменской области в регионе разрешены официальные физкультурные и спортивные мероприятия. Экстремальный забег "Стальной характер | Холод" в соответствии с приказом областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования внесен в перечень таких событий", – сказал руководитель проекта Андрей Потапов.

Сторонники здорового образа жизни, желающие проверить свои силы, смогут преодолеть трассу в одиночку или выйти на старт командой. Кроме того, на выбор им будет предложено четыре дистанции: 3, 5, 7 или 9 км. На самой протяженной спортсменов-любителей будут ждать более 20 препятствий, среди которых разного рода барьеры, подъемы, бастионы и, конечно, множество снежных преград.

Подать заявку на участие можно уже сейчас на сайте проекта.

Напомним, тюменский проект "Стальной характер" является одним из федеральных лидеров в сегменте любительских беговых мероприятий и реализуется семь лет Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области.