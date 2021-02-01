В Тюменской области выдается один ипотечный кредит на 2,6 семьи

cbr.ru cbr.ru

В Тюменской области с 2009 по 2020 года выдавался один ипотечный кредит на 2,6 семьи. Это по оценке экспертов Циан, лучший показатель в России.

В Татарстане в среднем выдается 1 ипотека на 3,3 семьи, в Удмуртии, Чувашии и Якутии - на 3,5 семьи. Такие результаты специалисты Циан связывают с большим количеством сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, с высокой платежеспособностью. Наличие потенциала для развития рынка ипотечного кредитования позволяет на протяжении последних 12 лет Тюменской области быть в числе лидеров по количеству кредитных сделок.

Платежеспособность населения – не единственный фактор, оказывающий влияние на объемы ипотечного кредитования. Циан отмечает, что список лидирующих по числу ипотек регионов на 80% совпадает со списком (Топ-10) субъектов РФ с наибольшим объемом ввода жилья девелоперами. Тюменская область в этом рейтинге занимает 4 место. Доля по количеству выданных ипотек в 2020 году в регионе составила 4,2%, доля по вводу жилья - 4%.

"Благодаря снижению ставок и все большей востребованности ипотечного кредитования, с каждым годом увеличивается общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – сообщил руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов. – В 2009 году, сразу после кризиса, на одного городского жителя приходилось в среднем 21,8 кв. м. По итогам 2019 года – уже 25,9 кв. м. Рост – на 19%. Тем не менее, из-за дефицита нового строительства, жители отдельных регионов практически не проявляют активность, не имея возможности выбора новых проектов".