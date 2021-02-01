Ялуторовские хирурги успешно восстанавливают пострадавших после ДТП

| Фото: пресс-служба областной больницы №23 | Фото: пресс-служба областной больницы №23

Малотравматичные операции под контролем рентгенологического оборудования выполняют хирурги областной больницы №23 в Ялуторовске. В числе пациентов - пострадавшие в ДТП на федеральных трассах, а также жители Омутинского, Упоровского, Юргинского районов и Заводоуковского городского округа, сообщает пресс-служба областной больницы №23.

В больнице действует травматологический центр второго уровня, позволяющий хирургам выполнять такие виды оперативных вмешательств.

"Как правило, мы сталкиваемся с переломами крупных трубчатых костей: бедренной, большеберцовой и малоберцовой, плечевой, локтевой и лучевой. Либо с переломами костей таза, Для того, чтобы пациент, по прошествии времени, снова смог пользоваться ногой или рукой, костям нужно помочь правильно срастись", - пояснил заведующий травматологическим отделением Евгений Кудряшов.

Новые технологии помогают травматологам минимизировать ущерб для организма пациентов. Кроме того, они эффективны для лечения пожилых пациентов с чрезвертельным перелом бедра и переломом шейки бедра.

| Фото: пресс-служба областной больницы №23 | Фото: пресс-служба областной больницы №23

Малотравматичные операции позволяют пациентам меньше находиться в операционной, быстрее восстановиться.