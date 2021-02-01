Пятнадцать водителей привлекли к ответственности во время проверки в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15 водителей привлекли к административной ответственности по итогам сплошной проверки на объездной дороге Тюмень–Боровский–Богандинский утром 12 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Один водитель управлял транспортом, не имея прав. Один автомобилист не оплатил штрафы в установленные сроки, девять водителей не имели страховых полисов ОСАГО. Трое въезжали в город с нечитаемыми номерами на автомобилях. Один водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Ford Focus, не имеющий права управления транспортом, был лишен водительского удостоверения за выезд на встречную полосу в 2018-м году. Удостоверение до сих пор не получил, ездит без прав. За это дважды в 2020-м году привлекался к административной ответственности. 12 февраля ему вынесли штраф в сумме 15 тыс. рублей.

Наряды полка ДПС оценили состояние 315-ти водителей, признаков опьянения у автомобилистов не было выявлено.

"Профилактическая цель на этом участке улично-дорожной сети достигнута. Все автомобилисты двигались в город в трезвом виде, не подвергая опасности жизни тюменцев", – рассказали в ГИБДД.