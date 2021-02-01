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Западно-Сибирский НОЦ расширит сотрудничество с Германией

Общество, 17:56 12 февраля 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр Тюменской области, ХМАО и ЯНАО может расширить сотрудничество с Германией. Такое мнение высказали участники семинара "Университетские консорциумы: инструменты создания и функционирования", который прошел в Москве.

Возможности совместной работы обсудили сотрудники ассоциации "Глобальные университеты" и Германского дома науки и инноваций, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Стороны отметили единство подходов к политике образования консорциумов. При этом каждое объединение имеет свой уникальный опыт создания и функционирования. По мнению участников он должен быть изучен и может быть в той или иной степени имплементирован в деятельность НОЦ как "лучшая практика".

Одним из примеров успешного сотрудничества был назван проект по созданию новой лаборатории биогеохимии почв по мегагранту Тюменской области под руководством ведущего ученого, профессора Гёттингенского университета Якова Кузякова.

На международном семинаре были представлены концепции создания и профили различных типов научно-образовательных кластеров, созданных как в России, так и в Германии, таких как научно-образовательные центры (НОЦ), научные центры мирового уровня (НЦМУ).

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# НОЦ , сотрудничество , ТюмГУ

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