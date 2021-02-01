Житель Тюменской области под угрозой лишения водительских прав выплатил алименты

| Фото: twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

350 тыс. рублей долга по алиментам выплатил житель Заводоуковска, чтобы не лишиться водительских прав, сообщает региональное управление ФССП РФ.

Как рассказали в ведомстве, после ухода из семьи, мужчина платил алименты нерегулярно, в результате образовалась задолженность. Пристав установил, что у должника имеются водительские права. Было принято решение ввести в отношении должника ограничительную меру.

Мужчину предупредили, что данное ограничение может быть снято только при полном погашении всей суммы долга.

Перспектива лишиться прав побудила его в кратчайшие сроки погасить задолженность перед ребенком. В настоящее время ограничения сняты.