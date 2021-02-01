Житель Тюменской области под угрозой лишения водительских прав выплатил алименты
350 тыс. рублей долга по алиментам выплатил житель Заводоуковска, чтобы не лишиться водительских прав, сообщает региональное управление ФССП РФ.
Как рассказали в ведомстве, после ухода из семьи, мужчина платил алименты нерегулярно, в результате образовалась задолженность. Пристав установил, что у должника имеются водительские права. Было принято решение ввести в отношении должника ограничительную меру.
Мужчину предупредили, что данное ограничение может быть снято только при полном погашении всей суммы долга.
Перспектива лишиться прав побудила его в кратчайшие сроки погасить задолженность перед ребенком. В настоящее время ограничения сняты.