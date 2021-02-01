В окрестностях Тобольска обнаружен новый для науки вид грибов

Фото: Тобольские предприятия СИБУРа Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Ученые Тобольской комплексной научной станции впервые описали совершенно новый для науки вид грибов крепидот тобольский (Crepidotus tobolensis), обнаруженный в ходе шестилетних исследований состояния лесных экосистем в районе строительства комбината.

Крепидот (лат. Crepidotus) или крепидотус – род грибов семейства Крепидотовые (лат. Crepidotaceae). В настоящее время описано около 200 видов крепидотов, широко распространенных во всем мире. В России известно около 10 видов.

Среди других интересных находок, обнаруженных в районе исследований, по словам ведущего научного сотрудника группы экологии живых организмов Тобольской комплексной научной станции Ольги Капитоновой, стоит отметить и виды грибов, которые являются новыми для территории России – Crepidotus brunneoroseus и Tarzetta spurcata.

В составе изученной микобиоты - грибное население определенной части территории - восемь видов относятся к числу охраняемых, включенных в национальную и региональную Красные книги, еще 23 считаются специализированными и индикаторными видами биологически ценных лесов.

По словам научного руководителя проекта Гульсем Алимовой всего в ходе работ по оценке биоразнообразия на 12 мониторинговых площадках площадью 400 кв. м каждая зафиксировано произрастание 150 видов сосудистых растений и около 380 видов грибов