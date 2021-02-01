Тюменцы смогли найти себе пару в канун Дня влюбленных

Фото: "Молодая гвардия" Фото: "Молодая гвардия"

В Тюмени в преддверии Дня всех влюбленных прошла акция для тех, кто хочет найти друга или подругу. Ее провели участники движения "Молодая гвардия" в ТРЦ "Кристалл".

Тюменцы прошли экспресс-регистрацию, где указывали имя и средство для связи. Организаторы мероприятия выдавали участникам карточки с индивидуальным номером, который соответствовал очереди в таблице регистрации. На стикере тюменцы могли написать свой возраст и доброе дело, которое хотят выполнить с человеком. Бирюзовые открытки предназначались мужчинам, розовые - женщинам.

Некоторые участники не стали писать свои варианты, а выбрали уже существующие карточки с доски. Таким образом получилось "создать" 12 пар на добрые дела, пишет "Мегатюмень".

Например, девушка по имени Алена выбрала карточку "Покормить бездомного человека" и познакомилась с автором открытки, Тимуром. Тюменцев, которые поучаствовали в акции, пригласили на конкурс от "Молодой Гвардии". Они должны выполнить доброе дело и выложить фотоотчет в Instagram с отметкой @mger72.

18 февраля организаторы выберут пару с лучшим добрым делом и вручат победителям подарки.

"Мы понимаем, что найти человека для отношений за один день тяжело, поэтому предложили тюменцам встретить друга или подругу для полезного времяпрепровождения. Хотя известно, что общие дела сближают, поэтому из совместного доброго дела может получиться что-то большее, — прокомментировал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.