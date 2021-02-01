Тюменские студенты и волонтеры присоединились к акции #РоссияСтранаЛюбви

| Фото: topblog2020.ru | Фото: topblog2020.ru

Жители Тюменской области присоединились ко Всероссийскому онлайн-флешмобу #РоссияCтранаЛюбви. Он проходит 14 февраля и приурочен ко Дню святого Валентина.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в добровольческом движении Тюменской области, акция объединяет студентов, волонтеров и всех желающих поделиться заботой и любовью. Сказать "спасибо" можно не только своим вторым половинкам, но и пожилым людям, ветеранам, пациентам больниц, учителям, родителям и друзьям.

"Штабы общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе предложили дарить окружающим "валентинки" оранжевого цвета. Каждый желающий может рассказать свою историю любви, ведь у нее бывают самые разные проявления: к семье, своему городу, любимому делу, первому учителю, искусству и спорту", - отмечают организаторы.

Фотографии и видео можно опубликовать в социальных сетях с хэштегами #ЯЛюблю и #РоссияСтранаЛюбви.

Любовь Голышева