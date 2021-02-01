Прохожих в Тюмени порадовали уличными танцами и валентинками

| Фото: Мария Симова | Фото: Мария Симова

Более 70 прохожих удалось порадовать участникам аэробик марафона, который устроили в Тюмени, в районе детско-юношеского центра "Фортуна", 14 февраля.

40 ребят от 9 до 13 лет из студии танцевального фитнеса "Фиеста" и их руководитель Мария Симова устроили праздник спорта, красоты и ловкости. Они показали прямо на улице несколько своих ярких номеров.

"Дети давно не выступали, соскучились, праздник всех влюбленных стал отличным поводом снова выйти в свет, порадовать зрителей, родителей своими талантами, - отметила Мария Симова. - И погода сегодня способствовала нам, в безопасных уличных условиях все прошло на ура. При этом номера были так подготовлены, что к ним могли присоединиться все желающие".

А накануне они всем коллективом заготовили валентинки, которые прохожим вручали 14-летние волонтеры мероприятия.

"Они тоже хорошо потрудились, чтобы создать настроение. Работали не только рядом с нашей площадкой, но и заходили во дворы, приглашая присоединиться к нам", - отметила Мария Симова.

Кроме того, добровольцы провели программу, развлекая гостей праздника конкурсами и загадками. Труд "Фиесты" и волонтеров сполна вознагражден благодарностями, улыбками и отличным настроением прохожих.

Евгения Тенегина