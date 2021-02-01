Мастер-класс по созданию валентинок прошел в Тюмени

Фото: Дворца творчества и спорта «Пионер». Фото: Дворца творчества и спорта «Пионер».

Онлайн-мастер-класс по созданию валентинок ко Дню всех влюбленных состоялся во Дворце творчества и спорта "Пионер". Трансляция прошла в официальном сообществе во ВКонтакте 14 февраля.

Вариаций для создания валентинок – масса: их можно сделать серьезными, торжественными либо смешными. Для тех, кто не успел присоединится к эфиру, организаторы выложили запись мастер-класса.

Для создания валентинки понадобятся: лист плотной бумаги, лист цветной бумаги, ножницы, простой карандаш, клей-карандаш.