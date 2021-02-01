#БольшаяГонкаРДШ стартовала в Тюменской области

| Фото: РДШ | Тюменская облаcть во ВКонтакте | Фото: РДШ | Тюменская облаcть во ВКонтакте

Школьники, педагоги и родители из всех 26 муниципалитетов Тюменской области присоединились к #БольшойГонкеРДШ, которая стартовала 14 февраля.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" куратор информационно-методического направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин, проект будет длиться одну неделю.

"Это марафон на сплочение, чем больше жителей муниципалитета примут участие и выполнят определенные задания, тем больше шансов на победу. У нас заготовлена карта в графическом виде, у каждого муниципалитета есть своя машинка и она передвигается по полю по мере выполнения заданий. Первой финиширует машинка той территории, от которой примет участие наибольшее количество людей ", - рассказал он.

| Фото: РДШ | Тюменская облаcть во ВКонтакте | Фото: РДШ | Тюменская облаcть во ВКонтакте

Публиковаться задания будут каждые два дня. Первое уже известно - найти отличия на фотографиях с видами Тюмени. В течение недели школьникам также предстоит рассказать о достопримечательностях своей малой родины, а также о том, что возьмет активист РДШ в поход.

"Задания подбираем такие, чтобы они не были сложными и участвовать могли максимальное количество людей. Результат их выполнения участники публикуют на своей стене "Вконтакте" с хештегами #БольшаяГонкаРДШ #РДШ #РДШ72 #НазваниеМуниципалитета (например #ТюменскийРайон).", - добавил Владислав Мухин.

Самые активные и сплоченные команды муниципалитетов станут известны 21 февраля.

Любовь Голышева